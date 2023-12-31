Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Program Heboh Awal Tahun bagi Agen Laku Pandai

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |14:51 WIB
Program heboh awal tahun bagi agen laku pandai. (Foto: dok bank bjb)
BANDUNG - Memasuki awal 2024, bank bjb membuat gebrakan menarik yang diperuntukkan bagi para agen bjb BiSA di seluruh Indonesia. Program bernama Agen bjb BiSA! HEBAT ini berupa apresiasi hadiah menarik bagi agen yang mencatat transaksi spektakuler sepanjang Januari 2024.

Ya, bank bjb memulai tahun 2024 dengan gebrakan positif melalui program "Agen bjb BiSA! HEBAT”. Program ini bertujuan meningkatkan frekuensi transaksi para agen. Periode program ini berlangsung selama bulan Januari, di mana Agen bjb BiSA! memiliki kesempatan untuk meraih reward atau hadiah dengan melakukan layanan transaksi terbanyak.

Terdapat sejumlah hadiah menarik bagi para agen bjb BiSA yang mampu mencatat transaksi terbanyak sepanjang periode program. Diantaranya hadiah Smartphone Samsung A04s, voucher belanja mulai dari Rp50.000 hingga Rp750.000.

Hadiah tersebut akan diberikan kepada para agen yang memenuhi syarat program, seperti melakukan transaksi harian dengan minimum threshold tertinggi. Semua agen memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program ini.

Program ini terbuka bagi seluruh Agen bjb BiSA!, termasuk yang menggunakan EDC atau bjb BiSA! Mobile. Dalam periode program, transaksi nasabah/pelanggan yang benar, sah, dan dalam batas kewajaran tidak dibatasi, memberikan peluang kepada agen untuk meraih hadiah sesuai kategori.

      
