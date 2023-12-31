Terungkap! Ini Motif Pelaku Tembak Kepala Penagih Utang di Lampung Timur

LAMPUNG TIMUR - Andi Mahmud alias Emu (24), nekat menembak kepala Ferri Ardiansyah, seorang penagih utang koperasi, warga Lampung Timur lantaran dendam kerap diajak berkelahi oleh korban.

Hal tersebut diungkapkan Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, Iptu Johannes Erwin Parlindungan Sihombing saat dikonfirmasi, Minggu (31/12/2023).

"Motifnya sampai saat ini karena dendam. Sebab, pelaku ini kerap diajak berkelahi oleh korban," ujar Johannes.

Menurut Johannes, pihaknya saat ini masih melakukan pencarian terhadap senjata api (senpi) yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pembunuhan.

"Senpinya masih kami lakukan pencarian, karena usai melakukan penembakan senpi itu dibuang oleh pelaku," kata dia.

Disinggung soal asal senjata api yang dimiliki pelaku, Johannes mengungkapkan, senjata itu didapatkan pelaku dengan cara membeli seharga Rp2 juta.

Dikatakan Johannes, saat ini polisi masih terus menggali keterangan dari pelaku dan menahan pelaku di Mapolres Lampung Timur. "Sudah ditahan, kami juga masih terus menggali keterangannya," ungkapnya.