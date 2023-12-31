Lewat Sablon Kaos Gratis, Relawan Galang Dukungan Rakyat Menangkan Ganjar-Mahfud

KARANGANYAR - Dukungan untuk pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yang juga diusung oleh Partai Perindo, kian tak terbendung. Kali ini, muncul dukungan rakyat yang gotong royong untuk membuat gerakan bersama demi memenangkan Pilpres 2024.

Masyarakat pendukung Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Relawan Ganjar-Mahfud di Karanganyar, Jawa Tengah membuat gerakan kaos rakyat.

Gerakan tersebut dilakukan dengan menyablon kaos untuk kampanye Ganjar-Mahfud secara gratis. Gerakan tersebut dilaunching langsung oleh Ganjar di Sekber Relawan Ganjar-Mahfud Jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar.

Ganjar mengatakan, gerakan kaos rakyat itu merupakan wujud dukungan murni yang datang langsung dari rakyat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.

"Inilah ciri-ciri dari gerakan rakyat. Rakyat menginginkan agar republik ini berjalan dengan baik," ujar Ganjar dalam sambutannya, Sabtu (30/12/2023).

Ganjar mengungkapkan, gerakan rakyat serupa sudah terjadi sejak tahun 1997 silam. Saat itu, PDI sebagai salah satu partai besar hendak dihancurkan oleh penguasa Orde Baru, hingga akhirnya muncul perlawanan dari rakyat.

"Saya masih ingat betul, kira-kira tahun 1996, saat itu PDI masih belum perjuangan diserbu dan ditindas, kemudian muncul gerakan rakyat sampai pada 1999 ikut pemilu dan menang," ungkap Ganjar.