HOME NEWS JATENG

Sowan ke Ponpes Al-Iman Bulus, Ganjar Pranowo Ziarah ke Makam Mbah Ahmad Alim

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |21:01 WIB
Ganjar Pranowo ziarah ke Makam Mbah Ahmad Alim (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

PURWEREJO - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo tengah melakukan kampanye di Jawa Tengah. Di tengah-tengah kegiatan kampanye itu, Ganjar menyempatkan diri untuk bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Iman Bulus di Kecamatan Gebang, Purworejo, Jawa Tengah.

Ganjar yang datang bersama istrinya, Siti Atikoh langsung diterima oleh Pengasu Ponpes Al-Iman Bulus, Habib Hasan Al-Ba’abud. Mereka kemudian berbincang ringan dalam pertemuan itu.

Dalam kesempatan silaturahmi itu, Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini juga menyempatkan diri berziarah ke makam Mbah Ahmad Alim. Ahmad Alim merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Al-Iman Bulus.

“Kalau ke Purworejo saya mampir. Kebetulan beliau (Habib Hasan Al-Ba’abud) dengan keluarga saya dekat,” ujar Ganjar, Minggu (31/12/2023).

“Sehingga hari ini saya tidak ada acara ke sini tapi saling kesetrum saja,” tambahnya.

