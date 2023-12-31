Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ditemani Siti Atikoh, Ganjar Jenguk Relawan yang Dikeroyok Oknum TNI

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |22:13 WIB
Ditemani Siti Atikoh, Ganjar Jenguk Relawan yang Dikeroyok Oknum TNI
Ganjar Pranowo jenguk relawan korban pengeroyokan anggota TNI. (Foto: Riyan Rizky)
A
A
A

BOYOLALI - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi relawan yang menjadi korban pengeroyokan oleh oknum TNI, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan Arang Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah (31/12/2023) malam.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Ganjar ditemani oleh sang istri Siti Atikoh Supriyanti. Dalam kunjungan itu, Ganjar melihat sejumlah luka yang dialami para korban.

Ganjar pun sempat mempertanyakan kepada pihak rumah sakit terkait cara makan korban usai dikeroyok.

“Ini makannya gimana? masih bisa kan ya?, tanya Ganjar ke pihak rumah sakit

“Masih bisa Bapak,” jawab pihak rumah sakit.

Dorong Anak Muda Jadi Petani, Ganjar: Kalau Pakai Teknologi Mendukung Pasti Mereka Suka 

Lebih jauh, Ganjar menyampaikan kepada pihak keluarga tidak perlu khawatir. Sebab, pihaknya akan membantu.

“Pokoknya ndak usah khawatir yo, kalau ada apa-apa kabarin ini,” jelasnya.

Sebelumnya, viral di media sosial, lima orang relawan Ganjar-Mahfud dianiaya oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Total jumlah korban yakni empat orang luka-luka dan satu orang meninggal dunia setelah dianiaya di dekat pos penjagaan TNI dalam wilayah Kodam IV Diponegoro.

