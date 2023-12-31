Bahas Modernisasi Pertanian, Ganjar Pranowo Dialog Bareng Ribuan Petani di Purworejo

PURWOREJO - Ribuan petani nampak antusias menyambut kedatangan Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo, di Desa Cangkrep Lor, Kabupaten Purworejo, Minggu (31/12/2023).

Para petani itu senang bisa melakukan dialog dengan Ganjar, membahas modernisasi pertanian, seperti mengenai air irigasi, petani organik hingga minat anak muda terhadap pertanian.

Sektor pertanian sebenarnya, menjadi prioritas pembangunan pasangan Ganjar-Mahfud. Di sana ia juga menawarkan teknologi yang mendukung, agar anak muda tertarik menjadi petani.

"Pertanyaan yang menarik kenapa anak muda tidak mau bertani. Maka, saya tawarkan teknologi mekanisasi dan modernisasi pertanian itu," ujar Ganjar.

Ganjar menyebut, dengan disediakannya fasilitas teknologi mendukung, dia percaya generasi milenial akan tertarik menjadi petani. Sebab teknologi sebenarnya tidak jauh dari dunia yang mereka geluti saat ini.

"Teknologi mekanisasi dan modernisasi itu mulai pengolahan tanah, pembibitan, hingga pasca panennya," paparnya.