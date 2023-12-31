Hujan Deras 2 Jam, Warga Terseret Arus Sungai dan 7 Rumah Kebanjiran di Sukabumi

SUKABUMI - Sebanyak 7 rumah warga di Kampung Gadog RT 06/02, Desa Bencoy, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, terendam banjir pada Sabtu (30/12/2023). Hujan deras selama 2 jam mengakibatkan Sungai Cimandiri meluap.

Kencangnya luapan arus Sungai Cimandiri menyeret seorang warga hingga 10 meter terbawa arus. Beruntung korban dapat diselamatkan hingga tidak terjadi korban jiwa maupun luka dalam peristiwa bencana alam tersebut.

Salah satu warga setempat, Asep Jamaludin (60) mengatakan, ada 7 rumah yang terendam dan 2 di antaranya paling parah terendam dampak dari banjir. Daerah tersebut sudah menjadi langganan banjir saat hujan deras. Luapan air sungai Cimandiri sering membanjiri pemukiman warga.

"Awalnya hujan dari jam 14.00 WIB dari arah Ciengang, aliran Cimandiri. Jam 16.00 WIB itu atau 17.30 WIB air naik sampai sini. Nggak dievakuasi, warga masih bertahan lah, cuman beres-beres doang, bersih-bersih lumpur," ujar Asep kepada MNC Portal Indonesia.

Asep menambahkan, luapan air Sungai Cimandiri merendam permukiman warga yang berada di dekat bantaran sungai yang berjarak sekitar 5-10 meter dari sungai Cimandiri. Ketinggian air berkisar antara 20 sentimeter hingga selutut orang dewasa.

"Hujan besar kurang lebih 2 jam, kan dari hulu ke hilir itu. Iya kalau lama mah (turun hujan) minimal 2 jam hujan besar pasti naik ke pemukiman. Nggak ada tanggul, dulu di kasih boronjong dari provinsi cuma terbawa hanyut lagi sebagian. Itu tahun 2022 kalau nggak salah," ujar Asep.

Salah satu warga bernama Apin (50) yang nyaris menjadi korban, lanjut Asep, namun berhasil diselamatkan warga. Kejadian saat korban akan menyebrang namun terpeleset dan terjatuh hingga terseret arus sejauh 10 meter.

(Arief Setyadi )