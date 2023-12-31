Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gelorakan Pola Hidup Sehat, Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Senam Sehat Bersama di Karawang

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |18:41 WIB
Gelorakan Pola Hidup Sehat, Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Senam Sehat Bersama di Karawang
Relawan Ganjar-Mahfud gelar senam sehat bersama emak-emak di Karawang (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

KARAWANG - Relawan pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dari Komunitas Sopir Truk (KST) menggelar senam sehat bagi emak-emak warga di Dusun Kalidung I, Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada, Sabtu 30 Desember 2023.

Willy Shadli selaku Koordinator Wilayah (Korwil) KST Dukung Ganjar-Mahfud, Jawa Barat, menyatakan senam sehat yang diikuti sekitar 80 warga yang mayoritas ibu-ibu tersebut diadakan untuk menggelorakan pola hidup sehat kepada masyarakat Karawang.

"Ya, kegiatan ini dilaksanakan KST Jabar dan mak-mak di daerah Karawang yang bertujuan menjaga kesehatan tubuh dengan senam," ungkap Willy dalam keterangannya yang diterima, Minggu (31/12/2023).

Menurut Willy, olahraga atau aktivitas fisik sangat penting bagi tubuh. Dengan berolahraga, daya tahan atau imunitas tubuh seseorang makin meningkat.

"Begitu pula yang dilakukan oleh mak-mak yang ada di Desa Kalidung Jaya. Alhamdulilah, acara berjalan dengan lancar dan peserta senam juga sangat tinggi antusiasnya," tuturnya.

Selaim itu, loyalis Ganjar-Mahfud ini juga ingin menciptakan suasana guyub di tengah-tengah masyarakat agar kekompakan tetap terjaga.

"Senam sehat ini juga untuk menjalin silaturahmi bagi warga sini agar tali persaudaraan mereka makin kokoh," ujarnya.

