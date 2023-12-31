Pengasuh Ponpes An-Nur Bilang Hanya Ganjar yang Paling Merakyat dan Dekat dengan Ulama

PURWOREJO - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo dikenal sebagai pemimpin yang begitu deket dengan rakyat. Hal itu juga di akui oleh Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur, KH Yasin Nawawi.

Selain dengan rakyat, menurut Yasin, dari tiga capres, hanya Ganjar-lah dinilai paling dekat dengan ulama. Karena kedekatan itu, salah satu program unggulan Ganjar-Mahfud, yakni ingin memberikan insentif kepada para guru mengaji terutama yang mengajar di kampung-kampung. Program itu juga disambut positif oleh sejumlah kalangan kalangan tokoh-tokoh pesantren.

“Sangat, sangat dekat ulama, selama menjabat di pemerintahan. Dari tiga sosok capres, saya melihat yang paling merakyat saya kira hanya Pak Ganjar, karena Pak Ganjar lahir di desa, meniti karirnya dari desa,” ucap Yasin, Minggu (31/12/2023).

Dia menjelaskan, dalam perjalanan politiknya, Ganjar merupakan seorang kader yang merintis dari bawah. Oleh sebab itu, dia yakin Ganjar paham betul permasalahan yang saat ini dihadapi rakyat.

“Karena Pak Ganjar ini sosok yang memang orang kampung, orang desa, tumbuh di desa, meniti karir dari desa, maka tau persis kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang masih terbelakang, masih serba kekurangan,” ujar Yasin,

Dari berbagai track record itulah yang membuat, Yasin memantapkan diri untuk mendukung pasangan nomor urut tiga di pilpres 2024. Dia juga mengagumi, gaya kepimpinan Ganjar yang selalu mengedepankan kolaborasi, kerjasama, dan seorang pemimpin yang santun serta cakap di bidang pemerintahan.

“Saya bersyukur Pak Ganjar berkolaborasi dengan figur yang tegas di bidang penegakkan hukum, Pak Mahfud. Insya Allah dengan dipimpin Pak Ganjar dan Pak Mahfud, Indonesia menjadi negara yang makmur, adil dan dihargai oleh dunia internasional,” ucapnya.

Diketahui, Ganjar dikenal sebagai orang yang selalu meluangkan waktu untuk menginap di rumah warga. Terlebih pada masa kampanye pilpres ini. Ternyata, kebiasaan menginap di rumah warga, sudah dilakoni Ganjar ketika masih menjabat Gubernur Jateng, tidak hanya saat kampanye.