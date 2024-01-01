Hujan Deras, 1.726 Warga Tajur Halang Bogor Terdampak Banjir

BOGOR - Warga di Kelurahan Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor terdampak banjir. Hal itu disebabkan oleh hujan deras dengan durasi cukup lama yang membuat air dari Jalan Bojonggede-Kemang (Bomang) meluap ke pemukiman warga.

"Meningkatnya debit air pembuangan dari aliran Jalan Raya Bomang yang memasuki pemukiman," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam, Minggu (31/12/2023).

BACA JUGA:

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.30 WIB. Berdasarkan hasil kaji cepat, terdapat 568 Kepala Keluarga (KK) dengan 1.726 jiwa terdampak banjir.

"Untuk saat ini debit air berangsur surut," jelasnya.

BACA JUGA:

Selain banjir, juga terdapat beberapa titik di wilayah tersebut terjadi tanah longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja 6 rumah warga terancam.

"Longsor di beberapa titik dengan rincian panjang 6 meter, tinggi 8 meter dan lebar 3 meter," tambahnya.