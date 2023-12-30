Jembatan Penghubung Desa di Sumut Putus Diterjang Banjir, Warga Terisolir

SUMUT - Jembatan gantung yang merupakan akses satu-satunya penghubung Desa Limbong menuju ke daerah lain terputus akibat diterjang banjir Sungai Barumun.

Dengan terputusnya sarana penghubung, saat ini hampir seluruh aktivitas warga terhenti. Apabila ingin keluar desa, maka warga harus mempertaruhkan nyawa karena harus nekat menyeberangi sungai yang arusnya cukup deras.

Sedangkan untuk menyangkut hasil pertanian, warga memanfaatkan transportasi pedati yang ditarik kerbau. Menurut warga, Irwan Hasibuan, putusnya jembatan gantung diperkirakan sekitar pukul 19.00 WIB akibat diterjang banjir.

Setiap harinya ada ratusan orang yang melintas keluar masuknya desa maupun mereka yang ingin pergi ke ladang perkebunan.

Kapolsek Barumun AKP Miftahuddin Harahap menjelaskan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, diperkirakan sekitar seratusan warga Desa Lombong yang terisolir akibat putusnya jembatan gantung ini.

Saat ini, Kapolsek sudah berkoordinasi ke Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera tanggap darurat agar masyarakat kembali dapat beraktivitas seperti biasa.

(Arief Setyadi )