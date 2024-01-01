Bermain di Area Banjir, Bocah 13 Tahun Ditemukan Meninggal Dunia

Anak meninggal dunia saat bermain di arena banjir (Foto: istimewa/Okezone)

PEKANBARU - Seorang bocah Rizki Ramadhan (13) warga Perumahan Griya Nusantara Sidomulyo Permai, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan hanyut saat mandi di parit yang deras akibat banjir.

Korban sendiri sebelumnya hanyut pada 31 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB. Di mana dia main di parit dekat perumahan bersama teman temannya.

"Pagi ini korban ditemukan dan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Kepada orang tua kita imbau agar selalu memantau anak anak terutama saat bermain di air," kata Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bery Juana Putra Senin (1/1/2023).

Korban sendiri ditemukan pagi ini pada pukul 8.00 WIB. Korban ditemukan tim gabungan dari Basarnas, pihak kepolisian dan TNI dan masyarakat. Tim gabungan sudah mencari sejak kemarin.

Anhar warga sekitar menyatakan bahwa saat kejadian korban bermain dengan sejumlah temannya. Dimana mereka mandi mandi di parit yang cukup lebar. Kondisi hujan yang berlangsung berhari hari yang menyebabkan banjir membuat kondisi parit penuh.

"Airnyanya cukup deras, mereka mandi mandi. Korban ini berawat dari RT tetanga. Mereka bermain di air. Tapi ternyata korban tidak bisa berenang. Korban masih duduk dibangku SD," kata Anhar.