Terkena Jebakan Tikus Sawah di Blora, Kakek 62 Tahun Tewas

BLORA - Jebakan tikus di sawah yang dialiari listrik di Blora, Jawa Tengah Kembali menelan korban. Jasad Suwarno (62), ditemukan oleh Ahmad Mustaqim (34) petani yang hendak mengecek sawahnya karena mau ditanami, di Dukuh Kedungbanteng, Desa. Sidorejo Rt. 1 Rw. 3, Kecamatan Kedungtuban.

Korban diduga terpeleset pada saat berjalan di pematang sawah milik Ahmad Mustaqim, dan menegenai kabel jebakan tikus, Minggu, 31 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB.

“Korban ditemukan warga sekitar pukul 17.00 WIB., kemudian kami Bersama tim medis menuju TKP untuk melakukan pemeriksaan," ungkap Kapolsek Kedungtuban, AKP Sujiharno, Senin (1/1/2024).

Petugas dari Polsek Kedungtuban bersama Koramil, Sat Pol PP dan tim medis Puskesmas Ketuwan mendatangi TKP untuk melakukan pemeriksaan.