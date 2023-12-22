Warga Digegerkan Penemuan Mayat Bayi Lengkap dengan Tali Pusar di Jembatan Cinta Pesanggrahan

SELONG - Warga Dusun Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur dihebohkan dengan penemuan mayat bayi baru lahir di kolong Jembatan Cinta, Jumat (22/12/2023) sekitar pukul 11.00 Wita.

Bayi berjenis kelamin perempuan itu ditemukan oleh seorang warga dalam kondisi meninggal, dan mengambang di sungai dengan tali pusar masih menempel di perut.

Kapolsek Montong Gading melalui Kasi Humas Polres Lombok Timur IPTU Nikolas Oesman mengungkapkan, jasad orok bayi itu ditemukan pertama kali oleh seorang warga saat ke sawah untuk mencari rumput dan mencium bau menyengat.

"Kemudian saksi mencari sumber bau, dan kaget melihat ada sesosok bayi yang ngambang di sungai," ungkapnya.

Selanjutnya, terang Nikolas, warga yang pertama kali menemukan menginformasikan ke warga sekitar sehingga warga berduyun duyun ke TKP dan melaporkan kejadian ini ke polisi.