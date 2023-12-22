Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Digegerkan Penemuan Mayat Bayi Lengkap dengan Tali Pusar di Jembatan Cinta Pesanggrahan

Ramli Nurawang , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |19:02 WIB
Warga Digegerkan Penemuan Mayat Bayi Lengkap dengan Tali Pusar di Jembatan Cinta Pesanggrahan
Petugas evakuasi jasad bayi (foto: dok ist)
A
A
A

SELONG - Warga Dusun Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur dihebohkan dengan penemuan mayat bayi baru lahir di kolong Jembatan Cinta, Jumat (22/12/2023) sekitar pukul 11.00 Wita.

Bayi berjenis kelamin perempuan itu ditemukan oleh seorang warga dalam kondisi meninggal, dan mengambang di sungai dengan tali pusar masih menempel di perut.

Kapolsek Montong Gading melalui Kasi Humas Polres Lombok Timur IPTU Nikolas Oesman mengungkapkan, jasad orok bayi itu ditemukan pertama kali oleh seorang warga saat ke sawah untuk mencari rumput dan mencium bau menyengat.

"Kemudian saksi mencari sumber bau, dan kaget melihat ada sesosok bayi yang ngambang di sungai," ungkapnya.

Selanjutnya, terang Nikolas, warga yang pertama kali menemukan menginformasikan ke warga sekitar sehingga warga berduyun duyun ke TKP dan melaporkan kejadian ini ke polisi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mayat penemuan mayat Mayat Bayi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193274//lokasi_satu_keluarga_tewas_di_tanjung_priok-m5ce_large.jpg
Polisi Periksa 6 Saksi Kasus Kematian Sekeluarga di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193252//lokasi_satu_keluarga_tewas_di_tanjung_priok-0GhW_large.jpg
Polisi Ungkap Kondisi Jasad Sekeluarga di Tanjung Priok, Tubuh Korban Melepuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193229//puslabfor_selidiki_rumah_kontrakan_tempat_sekeluarga_tewas-mclC_large.jpg
Puslabfor Selidiki Rumah Kontrakan Tempat Sekeluarga Tewas di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193217//lokasi_satu_keluarga_tewas_di_tanjung_priok-Nez1_large.jpg
Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok, Polisi Olah TKP Bersama Tim Dokkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193212//lokasi_satu_keluarga_tewas_di_tanjung_priok-hmEH_large.jpg
Polisi Ungkap Tiga Jenazah Sekeluarga Ditemukan di Ruangan Berbeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193110//mayat-jrv1_large.jpg
Warga Temukan Mayat Bayi Mengambang di Kali Limo Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement