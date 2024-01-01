Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Rohul Makin Parah, Warga Butuh Makanan dan Obat-obatan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |23:20 WIB
Banjir Rohul Makin Parah, Warga Butuh Makanan dan Obat-obatan
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

ROKAN HULU - Banjir kembali melanda Desa Talikumain, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau. Bahkan sebagian besar warga desa sudah mengungsi.

Warga bernama Ayu (29) menyatakan bahwa sejauhnya warga belum mendapat perhatian. Dia menjelsakan saat ini yang dibutuhkan warga adalah makanan dan obat-obatan dari Pemda maupun pihak terkait.

 BACA JUGA:

"Kami warga Desa Talikumain telah mengalami banjir yang kedua kalinya. Ini banjir yang sangat besar, kami meminta untuk memperhatikan kami seperti pangan dan kesehatan," ucap Ayu, Senin (1/1/2024).

Untuk itu warga meminta agar ada bantuan. "Kita butuh bantuan segera," ucap Iwan warga lainnya.

Sementara terkait banjir, pihak TNI sudah melakukan bantuan dengan membantu warga dalam evakuasi. Ketinggian air di permikiman dari 50 hingga 100 centimeter.

 BACA JUGA:

"Banjir kembali melanda Desa Talikumain. Kemarin sempat surut, saat ini ketinggian air kembali meningkat," ungkap Lismer Simamora di lokasi banjir, Senin.

Dia menambahkan bahwa saat ini ratusan rumah warga terdampak banjir. Sebagian di antaranya sudah mengungki ke tempat kerabat dan teman.

"Warga yang terdampak banjir sekitar 200 kepala keluarga. Untuk warga yang mengungsi ada sekitar 120 kepala keluarga,"imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Riau Banjir Rokan Hulu Banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement