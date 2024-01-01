Banjir Rohul Makin Parah, Warga Butuh Makanan dan Obat-obatan

ROKAN HULU - Banjir kembali melanda Desa Talikumain, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau. Bahkan sebagian besar warga desa sudah mengungsi.

Warga bernama Ayu (29) menyatakan bahwa sejauhnya warga belum mendapat perhatian. Dia menjelsakan saat ini yang dibutuhkan warga adalah makanan dan obat-obatan dari Pemda maupun pihak terkait.

BACA JUGA:

"Kami warga Desa Talikumain telah mengalami banjir yang kedua kalinya. Ini banjir yang sangat besar, kami meminta untuk memperhatikan kami seperti pangan dan kesehatan," ucap Ayu, Senin (1/1/2024).

Untuk itu warga meminta agar ada bantuan. "Kita butuh bantuan segera," ucap Iwan warga lainnya.

Sementara terkait banjir, pihak TNI sudah melakukan bantuan dengan membantu warga dalam evakuasi. Ketinggian air di permikiman dari 50 hingga 100 centimeter.

BACA JUGA:

"Banjir kembali melanda Desa Talikumain. Kemarin sempat surut, saat ini ketinggian air kembali meningkat," ungkap Lismer Simamora di lokasi banjir, Senin.

Dia menambahkan bahwa saat ini ratusan rumah warga terdampak banjir. Sebagian di antaranya sudah mengungki ke tempat kerabat dan teman.

"Warga yang terdampak banjir sekitar 200 kepala keluarga. Untuk warga yang mengungsi ada sekitar 120 kepala keluarga,"imbuhnya.