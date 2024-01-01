Ikut Istigosah untuk Negeri, Ganjar Ajak Sambut Hari Esok Lebih Baik

SEMARANG - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo hadir dalam kegiatan Istigosah Untuk Negeri dan Doa Bersama Gus Ali Gondrong di Lapangan Sepak bola Sapta Rengga, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Ganjar hadir bersama sang istri Siti Atikoh Supriyanti. Ganjar terlihat mengenakan baju kaos dibalut dengan jas putih dan peci berwarna hitam. Kedatangan Ganjar itu pun disambut oleh solawat dari peserta istigosa.

Dalam sambutannya, Ganjar mengajak ribuan peserta yang hadir untuk menyambut hari esok lebih baik lagi.

"Bapak ibu besok sudah berganti tahun. Tapi sebenarnya kita seperti pergantian yang biasa saja. Yang penting sebenarnya apa yang akan kita lakukan pada esok hari," kata Ganjar dalam sambutannya.

Ganjar menyebutkan manusia akan mengalami kerugian jika tidak menjadi lebih baik di hari esok. Ganjar pun mengajak para pendukungnya untuk menyambut hari esok dengan lebih baik dan gembira.

"Kita tidak pernah tau kalau tidak ada kalender. Jangan-jangan tidak berganti tahun, esok hari berganti, lusa berganti, berikutnya berganti dan terus menerus, tapi kita akan menjadi orang yang merugi, kalau besok tidak lebih baik dari hari ini," ucapnya.

"Makanya mari kita bersama-sama bapak ibu membuat hari esok yang lebih baik," sambung dia.

Lebih jauh, Ganjar menceritakan bahwa saat ini tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah telah usai. Saat ini, kata dia, dirinya fokus berkeliling bertemu dan mendengarkan aspirasi masyarakat.