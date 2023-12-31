Ganjar Hadiri Sholawat Kebangsaan Refleksi Tahun Baru 2024 di Semarang

SEMARANG - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menghadiri sholawat kebangsaan refleksi tahun baru 2024 yang digelar malam ini di Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Ganjar yang terlihat mengenakan jas putih dipadukan kepiah berwarna hitam terlihat tiba di lokasi acara. Kehadiran Capres yang didukung Partai Perindo ini langsung disambut sholawatan oleh ratusan jamaah yang hadir.

Banyak para jamaah yang langsung memanfaatkan momen kedatangan Ganjar dengan merekam dari gawainya masing-masing. Hal ini terlihat dari siaran langsung di akun tiktok @Ganjar Pranowo.

Mohammad Ali Shodiqin atau akrab disapa Gus Ali Gondrong yang bertindak memimpin sholawat juga turut menyambut kedatangan mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Ganjar-Mahfud insyaAllah menang," kata Gus Ali Gondrong menyambut kedatangan Ganjar.