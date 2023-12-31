Jenguk Relawan Korban Pengeroyokan Oknum TNI, Ganjar Ungkap Kondisinya

BOYOLALI - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menjenguk relawan yang menjadi korban pengeroyokan oleh oknum TNI di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan Arang Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah (31/12/2023) malam.

Ganjar mengungkapkan bahwa total ada tujuh orang korban, di mana dua di antaranya masih menjalani pengobatan di rumah sakit.

“Iya dari 7 anak, ada 2 yang sekarang masih dirawat (di rumah sakit). Satu tadi, saya tidak sempat ngomong karena masih tidur,” kata Ganjar kepada wartawan.

Ganjar menyebutkan bahwa kondisi dari para korban mulai berangsur membaik. Hal itu diketahuinya usai berbincang dengan salah seorang korban dan tim dokter yang menangani.

"Yang satu sudah bisa diajak bicara. Hasil pemeriksaan dokter bagus, tidak ada geger otak. Tulangnya bagus. Terus kemudian otaknya juga bagus hanya memar-memar saja. Satu patah gigi dan sebagai. Itu kondisinya," ucapnya.

Sebagai informasi, viral di media sosial, lima orang relawan Ganjar-Mahfud dianiaya oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Total jumlah korban yakni empat orang luka-luka dan satu orang meninggal dunia setelah dianiaya di dekat pos penjagaan TNI dalam wilayah Kodam IV Diponegoro.