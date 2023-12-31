Ganjar Pastikan Biaya Pengobatan Relawan Korban Pengeroyokan Oknum TNI Ditanggung

BOYOLALI - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan relawan yang menjadi korban pengeroyokan oknum TNI bakal ditanggung.

Hal itu disampaikan Ganjar setelah menjenguk dua relawan yang masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan Arang Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah (31/12/2023) malam.

“Sudah diurus semuanya, kami tanggung semua. Udah diurus sama temen-temen,” kata Ganjar kepada wartawan.

Menurut Ganjar, jika ada permasalahan seperti ini seluruh relawan maupun pihak Partai selalu kompak untuk membantu.

“Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti langsung diberesi,” jelas Ganjar.