HOME NEWS JATENG

Ketika Atikoh Ganjar Menangis Jenguk Relawan Korban Penganiayaan Oknum TNI

Awaludin , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |09:09 WIB
Ketika Atikoh Ganjar Menangis Jenguk Relawan Korban Penganiayaan Oknum TNI
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan istri jenguk relawan (foto: dok TPN)
A
A
A

BOYOLALI - Siti Atikoh Supriyanti tak kuasa menahan tangis saat mendampingi suaminya, calon Presiden RI 2024 Ganjar Pranowo menjenguk relawan yang jadi korban pengeroyokan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah, Minggu 31 Desember 2023 malam.

Momen itu terekam saat Ganjar dan Atikoh datang usai melaksanakan kegiatan kampanye di Purworejo. Atikoh dan Ganjar tiba di RSUD Pandan Arang, Boyolali, sekitar pukul 21.04 WIB.

Didampingi anggota DPR RI yang juga kader PDI Perjuangan Agustina Wilujeng, langsung memasuki ruang perawatan. Ganjar dan Atikoh langsung menyampaikan keprihatinan asal musibah itu.

Ada dua korban yang dirawat di RS tersebut. Ganjar menemui korban pertama bernama Slamet Andono. Keduanya berbincang dengan korban dan keluarga.

Berikutnya, Atikoh dan Ganjar menengok korban kedua bernama Arif Diva Ramandhani. Di momen ini lah Atikoh tak sanggup menahan air matanya.

"Aku nggak ikut ya Ayah, nggak tega aku lihatnya," ucap Atikoh tak membersamai Ganjar menemui korban Arif.

Ibu dari Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu tampak menyeka matanya berulangkali. Ia juga terus menghadap tembok sambil mengusap airmata dengan tissue.

"Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya," kata Ganjar usai menjenguk.

Halaman:
1 2
      
