Saat Ganjar Pranowo Diajak Warga Selfie di Hadapan Istri dan Anak Tercinta

SEMARANG - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyapa masyarakat Semarang, Jawa Tengah pada hari ini, Senin (1/1/2024).

Ia pun terkenang kembali saat menjadi Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.

Tak hanya sendiri, Ganjar juga mengajak istrinya Siti Atiqoh Supriyanti dan anaknya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar alias Alam Ganjar.

Ketika tiba di lokasi, Ganjar langsung jadi rebutan warga untuk selfie. Mereka berteriak memanggil nama Ganjar dan berlarian untuk bersalaman dan foto bersama.

"Pak Ganjar presidenku. Selamat datang kembali di Semarang pak. Foto pak," ucap warga.

Kemudian Ganjar bersama keluarganya sarapan di warung langganannya, Warung Makan Manyung Bu Fat. Warung makan legendaris yang terkenal dengan kepala manyung pedasnya itu selalu jadi langganan Ganjar ketika tinggal di Kota Lumpia.

Ia disambut pemilik warung, Teguh Sutrisno. Ia yang tahu langganannya datang langsung menyambut dengan senyuman. Teguh dengan cekatan menyiapkan makanan untuk Ganjar dan keluarga. Tanpa dikomando, ikan kepala manyung, nasi serta lauk pauk lainnya ia sajikan.

"Ini yang bikin kangen Semarang, kepala manyung," ucap Ganjar.