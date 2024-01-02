Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

India Luncurkan Misi Luar Angkasa untuk Pelajari Lubang Hitam

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |14:10 WIB
India Luncurkan Misi Luar Angkasa untuk Pelajari Lubang Hitam
India luncurkan misi luar angkasa untuk pelajari Lubang Hitam (Foto: ISRO)
A
A
A

INDIA - Badan antariksa India berhasil meluncurkan roket yang membawa observatorium yang akan mempelajari objek astronomi seperti lubang hitam.

Roket ini diluncurkan dari pelabuhan antariksa Sriharikota pada pukul 09:10 waktu setempat (03:40GMT) pada Senin (1/1/2024).

Ini hanyalah misi kedua di dunia seperti ini setelah Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) meluncurkannya pada 2021.

Badan antariksa tersebut mengatakan pihaknya ingin membantu para ilmuwan meningkatkan “pengetahuan mereka tentang lubang hitam”.

“Kita akan menghadapi masa-masa yang menyenangkan ke depan,” kata ketua Organisasi Penelitian Luar Angkasa India (Isro) S Somanath setelah peluncuran.

Lubang hitam adalah wilayah ruang di mana materi telah runtuh dengan sendirinya. Tarikan gravitasinya begitu kuat sehingga tidak ada apa pun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lepas.

Lubang hitam muncul dari matinya bintang-bintang besar tertentu secara eksplosif, dan beberapa di antaranya benar-benar besar, ukurannya miliaran kali massa Matahari kita.

Satelit Isro - X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat) - bertujuan untuk melakukan penelitian mendalam tentang lubang hitam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172349/demo_di_ladakh_india-W59U_large.jpg
Demo Pemuda Tuntut Status Negara Bagian dan Pekerjaan di India, 4 Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/18/3154708/pesawat_air_india-amrh_large.jpg
Investigasi Jatuhnya Pesawat Air India, Sakelar Bahan Bakar Mati Sesaat Setelah Lepas Landas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/18/3153945/kawin_lari-7OpD_large.jpg
Duh! Ayah Kawin Lari dengan Calon Istri Anaknya, Bawa Kabur Emas Milik Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/18/3147090/kerusakan_di_sebuah_gedung_setelah_jatuhnya_pesawat_air_india_di_ahmedabad_pti_via_india_today-6rjg_large.jpg
Kisah Satu-Satunya Penumpang Air India yang Selamat, Terlempar saat Pesawat Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/18/3146792/pesawat_air_india_jatuh-5lon_large.jpg
Pesawat Air India 171 Jatuh, Ini Kesaksian Warga Sekitar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/18/3146788/pesawat_air_india_jatuh-sjCi_large.jpeg
Pesawat Air India Jatuh, Bandara di Ahmedabad Tidak Beroperasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement