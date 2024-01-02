India Luncurkan Misi Luar Angkasa untuk Pelajari Lubang Hitam

INDIA - Badan antariksa India berhasil meluncurkan roket yang membawa observatorium yang akan mempelajari objek astronomi seperti lubang hitam.

Roket ini diluncurkan dari pelabuhan antariksa Sriharikota pada pukul 09:10 waktu setempat (03:40GMT) pada Senin (1/1/2024).

Ini hanyalah misi kedua di dunia seperti ini setelah Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) meluncurkannya pada 2021.

Badan antariksa tersebut mengatakan pihaknya ingin membantu para ilmuwan meningkatkan “pengetahuan mereka tentang lubang hitam”.

“Kita akan menghadapi masa-masa yang menyenangkan ke depan,” kata ketua Organisasi Penelitian Luar Angkasa India (Isro) S Somanath setelah peluncuran.

Lubang hitam adalah wilayah ruang di mana materi telah runtuh dengan sendirinya. Tarikan gravitasinya begitu kuat sehingga tidak ada apa pun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lepas.

Lubang hitam muncul dari matinya bintang-bintang besar tertentu secara eksplosif, dan beberapa di antaranya benar-benar besar, ukurannya miliaran kali massa Matahari kita.

Satelit Isro - X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat) - bertujuan untuk melakukan penelitian mendalam tentang lubang hitam.