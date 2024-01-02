Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ditemani HT, Ganjar Pranowo Bertemu Pendeta Se-Semarang

Kristadi , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |05:24 WIB
Ditemani HT, Ganjar Pranowo Bertemu Pendeta Se-Semarang
Ganjar Pranowo dan HT bertemu pendeta se-Semarang. (Foto: Kristadi)
A
A
A

SEMARANG – Didampingi Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo, Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo makan malam bersama pendeta se-Semarang, Senin (1/1/2024) malam. Pertemuan yang digelar secara tertutup itu juga dihadiri Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, pengurus dan caleg Partai Perindo Jawa Tengah.

Deputi 360 TPN Ganjar-Mahfud, Syafril Nasution menginstruksikan ke seluruh jajaran kader dan relawan untuk ikut mengawasi tempat pemungutan suara. Syafril yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo itu memberikan instruksi kepada para caleg, relawan dan partai koalisi untuk merapatkan barisan.

 BACA JUGA:

Para caleg diminta ikut melakukan pengawasan di TPS sebagai antisipasi terjadinya sabotase surat suara saat pencoblosan, juga mengantisipasi hilangnya suara Ganjar-Mahfud karena kecurangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement