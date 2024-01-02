Ditemani HT, Ganjar Pranowo Bertemu Pendeta Se-Semarang

SEMARANG – Didampingi Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo, Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo makan malam bersama pendeta se-Semarang, Senin (1/1/2024) malam. Pertemuan yang digelar secara tertutup itu juga dihadiri Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, pengurus dan caleg Partai Perindo Jawa Tengah.

Deputi 360 TPN Ganjar-Mahfud, Syafril Nasution menginstruksikan ke seluruh jajaran kader dan relawan untuk ikut mengawasi tempat pemungutan suara. Syafril yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo itu memberikan instruksi kepada para caleg, relawan dan partai koalisi untuk merapatkan barisan.

BACA JUGA:

Para caleg diminta ikut melakukan pengawasan di TPS sebagai antisipasi terjadinya sabotase surat suara saat pencoblosan, juga mengantisipasi hilangnya suara Ganjar-Mahfud karena kecurangan.