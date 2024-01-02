Dihadiri Ganjar dan HT, Ratusan Warga Semarang Serbu Bazar Migor Murah Partai Perindo

SEMARANG - Ratusan warga Kota Semarang memadati gelaran bazar minyak goreng murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo di GOR Satria Semarang, Senin (1/1/2024) siang. Gelaran bakti sosial tersebut sebagai salah satu bentuk kepedulian partai yang mengusung Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024 terhadap masyarakat.

Gelaran bakti sosial Partai Perindo di Kota Semarang dihadiri secara langsung Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) dan Calon Presiden Ganjar Pranowo. Serta didampingi sejumlah Caleg Partai Perindo, baik dari Dprd Kota. Provinsi hingga DPR RI.

BACA JUGA:

Momen Kompak HT dan Ganjar Saksikan Bazar Murah Perindo di Semarang

Sejak pagi puluhan warga Kota Semarang sudah mengantre layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo. Masyarakat yang memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis didominasi oleh warga berusia lanjut.

Pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan oleh sejumlah tenaga kesehatan ini meliputi cek tensi serta tes gula. Usai melakukan pemeriksaan kesehatan, warga juga mendapatkan obat sesuai keluhan sakit yang dirasakan.

BACA JUGA:

Warga sendiri mengaku senang dengan adanya gelaran pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo. Adanya pengobatan tersebut sangat membantu, terutama bagi warga yang tidak mempunyai BPJS.

Selain pemeriksaan kesehatan gratis, bakti sosial bazar minyak goreng murah Partai Perindo juga ramai dipadati warga. Dengan menukar kupon yang telah dibagikan, warga rela mengantre untuk menebus 1 liter minyak goreng dengan membayar Rp5 ribu.

Harga tersebut menurut warga sangat murah, lantaran harga minyak goreng di pasaran mencapai Rp15 ribu per liternya. Tidak membutuhkan waktu lama, 4.000 liter botol minyak goreng yang disiapkan langsung ludes diborong warga.