Perindo Diprediksi Lolos Parlemen, ICRC Sebut Konsisten dengan Kampanyenya

JAKARTA - Direktur Eksekutif Ide Cipta Research and Consulting (ICRC) Hadi Suprapto Rusli mengungkap alasan yang membuat hasil temuan surveinya menyatakan bahwa Partai Perindo menjadi Partai non-parlemen yang berpeluang besar lolos ke Parlemen pada 2024 ini.

"Perindo masih terlihat konsisten dengan beberapa kampanyenya," kata Hadi dalam paparan hasil risetnya terkait 'Peta Politik Akhir Tahun 2023', Minggu (31/12/2023).

Diketahui, dalam survei yang dirilis ICRC, elektabilitas partai besutan Hary Tanoesoedibjo (HT) ini mencapai 4,6 persen. Artinya, angka ini sudah di atas ambang batas minimal parlemen atau parlementiary threshold sebesar 4 persen.

Menurut dia, capaian elektabilitas Partai Perindo ini tak berbeda jauh dengan temuan surveinya pada Bulan November 2023 lalu. Namun, dalam survei Bulan Desember ini, Perindo mengalami peningkatan.

"Perindo bisa jadi kuda hitam yang bisa meramaikan formasi partai Parlemen di 2024," ujarnya.

