HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Tambun Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |21:58 WIB
Caleg Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Tambun Bekasi
Caleg Perindo mengadakan bazar minyak goreng murah. (Foto: Ade Suhardi)
A
A
A

BEKASI - Partai Perindo menggelar bazar minyak goreng murah di Kampung Pulo Asem, Sumber Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Minggu (31/12/2023). Kegiatan sosial ini hari kedua yang diinisiasi kan Caleg DPR Dapil Jawa Barat VII dari Partai Perindo, H Sururi Al-Faruq, bersama Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil IX Kabupaten Bekasi Ayun Sri Damayanti Wahyuni dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil III Rodiah.

"Hari kita di Kampung Pulo Asem ini melanjutkan mengadakan bazar minyak goreng murah, kemarin sudah terlaksana dan Alhamdulillah hasilnya bagus, masyarakat juga bisa merasakan minyak murah," ujar Caleg DPR Dapil Jawa Barat VII dari Partai Perindo, H Sururi Al-Faruq.

Sururi mengatakan, masyarakat yang di dominasi ibu-ibu ini sangat antusias pada saat ikut mengantre mengambil kupon untuk menebus minyak goreng murah seharga Rp5000 dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) dan mendukung Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024.

BACA JUGA:

Gelar Bazar Murah di Kalideres, Ci Mehong Tegaskan Partai Perindo Ingin Bantu Warga 

"Tadi kita lihat ibu-ibu sangat antusias sekali saat mengantre. Meraka berbondong bondong untuk menebus minyak goreng seharga Rp5 ribu, kalau harga biasanya itu sekitar Rp13 ribuan," ujarnya.

Sementara itu, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil IX Kabupaten Bekasi Ayun Sri Damayanti Wahyuni mengatakan, kegiatan bazar minyak goreng murah yang sebelumnya disediakan 500 liter, kali ini disediakan sebanyak 300 liter.

"Kita kemarin menyediakan 500 liter di Kampung Rukem, dan sekarang 300 liter di Kampung Pulo Asem. Alhamdulillah masyarakat di Tambun dapil tiga ini menyambut kegiatan kita dari Perindo," ungkapnya.

BACA JUGA:

Hary Tanoe Jamin Kader Perindo Berjuang untuk Rakyat: Kalau Tidak, Saya Ganti 

Menurut Ayun, ini sebagai upaya Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, untuk meringankan beban masyarakat.

Halaman:
1 2
      
