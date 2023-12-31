Gelar Bazar Murah di Kalideres, Ci Mehong Tegaskan Partai Perindo Ingin Bantu Warga

JAKARTA - Partai Perindo menggelar bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis beserta obat di Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, pada Sabtu 30 Desember 2023.

Kegiatan ini sebagai salah satu langkah nyata dalam upaya membantu masyarakat yang membutuhkan, Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil DKI Jakarta III, Ci Mehong Tjioe Nofia terjun langsung dalam kegiatan bazar murah itu.

Dalam bazar murah kali ini, minyak goreng satu liter dapat dibeli dengan harga Rp5.000. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tanggapan terhadap kenaikan harga sembako, khususnya minyak goreng.

Partai Perindo dikenal sebagai partai modern yang memperhatikan kepentingan rakyat kecil, dengan tekad kuat untuk menciptakan lapangan kerja dan mensejahterakan Indonesia.

Sementara itu, pemeriksaan kesehatan mencakup pengukuran tekanan darah, asam urat, dan kadar gula dalam darah. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan angka di atas normal, peserta akan langsung diberikan obat secara gratis.