HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati DKI saat Acara Menteri Dody Hanggodo

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |15:14 WIB
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati DKI saat Acara Menteri Dody Hanggodo
JAKARTA - Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) digeledah penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta pada Kamis (9/4/2026). Kedatangan penyidik kejaksaan berlangsung saat acara Silaturahmi Generasi Muda Kementerian Pekerjaan Umum yang dihadiri Menteri PU Dody Hanggodo.

Menteri PU Dody Hanggodo yang dijadwalkan memberikan sambutan terpaksa meninggalkan ruangan sebelum acara dimulai.

Dody menjelaskan, penyidik datang dengan membawa surat tugas dan surat perintah untuk melakukan pendalaman di sejumlah ruangan di kantor kementerian. Namun, tidak ada penjelasan rinci mengenai perkara maupun pasal yang sedang didalami.

"Izin lakukan pendalaman. Enggak ngomong terkait masalah apa. Cuma hanya mau lakukan pendalaman gitu. Saya gak tau," ujar Menteri Dody.

Dody mengaku tidak mengetahui jumlah personel penyidik yang datang maupun ruangan mana saja yang menjadi sasaran pemeriksaan. Menurutnya, seluruh ruangan di lingkungan kementerian dipersilakan untuk diperiksa, termasuk ruang kerjanya.

"Baru minta izin. Datang minta izin. Saya bebaskan beliau-beliau masuk ruangan siapa saja, termasuk pada ruangan saya. Beliau enggak ngomong," ujarnya.

Namun saat ditanya apakah penggeledahan itu berkaitan dengan temuan tertentu yang sebelumnya sempat mencuat, Dody menegaskan dirinya tidak mengetahui detail maksud kedatangan penyidik.

 

