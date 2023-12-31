Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ratusan Warga Tambun Serbu Bazar Minyak Goreng Murah Caleg Perindo

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |03:41 WIB
Ratusan Warga Tambun Serbu Bazar Minyak Goreng Murah Caleg Perindo
Bazar murah Caleg Perindo di Bekasi (Foto: Ade Suhardi)
A
A
A

BEKASI - Ratusan warga di Kabupaten Bekasi serbu bazar minyak goreng murah yang di gelar Partai Perindo. Sebanyak 500 liter minyak goreng yang disediakan langsung ludes di serbu warga dalam waktu beberapa jam.

Salah satu warga bernama Suryani (43), sengaja datang sejak pagi bersama tetangganya Rumiati untuk mendapatkan harga minyak goreng murah yang diadakan Caleg Partai Perindo DPR Dapil Jawa Barat VII dari Partai Perindo, H Sururi Al-Faruq, bersama Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil IX Kabupaten Bekasi Ayun Sri Damayanti Wahyuni dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil III Rodiah, di Kampung Rukem, Desa Mangun Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (30/12/2023).

"Kami berdua datang dari jam 09.00 takut kehabisan, soalnya katanya acaranya mulai dari jam 10," kata Suryani kepada wartawan, Sabtu.

Menurut ibu tiga orang anak itu, bazar minyak goreng murah yang digelar Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu dengan harga Rp5.000 / liternya itu sangat membantu sekali.

"Kalau di warung harganya Rp13 ribu per liter, makanya adanya minyak murah harga Rp5 ribu yang diadain Partai Perindo ini sangat membantu sekali," ungkapnya.

Caleg Partai Perindo DPR Dapil Jawa Barat VII dari Partai Perindo, H Sururi Al-Faruq mengatakan, kolaborasi kegiatan bakti sosial ini sengaja diadakan dengan tujuan terkait sosialisasi kepada masyarakat.

"Karena memang kami bertiga sedang ikhtiar untuk nyaleg, dan sekaligus kita meringankan beban masyarakat karena harga minyak kan lumayan mahal," kata Sururi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement