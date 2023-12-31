Ratusan Warga Tambun Serbu Bazar Minyak Goreng Murah Caleg Perindo

BEKASI - Ratusan warga di Kabupaten Bekasi serbu bazar minyak goreng murah yang di gelar Partai Perindo. Sebanyak 500 liter minyak goreng yang disediakan langsung ludes di serbu warga dalam waktu beberapa jam.

Salah satu warga bernama Suryani (43), sengaja datang sejak pagi bersama tetangganya Rumiati untuk mendapatkan harga minyak goreng murah yang diadakan Caleg Partai Perindo DPR Dapil Jawa Barat VII dari Partai Perindo, H Sururi Al-Faruq, bersama Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil IX Kabupaten Bekasi Ayun Sri Damayanti Wahyuni dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil III Rodiah, di Kampung Rukem, Desa Mangun Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (30/12/2023).

"Kami berdua datang dari jam 09.00 takut kehabisan, soalnya katanya acaranya mulai dari jam 10," kata Suryani kepada wartawan, Sabtu.

Menurut ibu tiga orang anak itu, bazar minyak goreng murah yang digelar Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu dengan harga Rp5.000 / liternya itu sangat membantu sekali.

"Kalau di warung harganya Rp13 ribu per liter, makanya adanya minyak murah harga Rp5 ribu yang diadain Partai Perindo ini sangat membantu sekali," ungkapnya.

Caleg Partai Perindo DPR Dapil Jawa Barat VII dari Partai Perindo, H Sururi Al-Faruq mengatakan, kolaborasi kegiatan bakti sosial ini sengaja diadakan dengan tujuan terkait sosialisasi kepada masyarakat.

"Karena memang kami bertiga sedang ikhtiar untuk nyaleg, dan sekaligus kita meringankan beban masyarakat karena harga minyak kan lumayan mahal," kata Sururi.