Caleg Perindo Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis di Kalideres, Minyak 1 Liter Cuma Rp5 Ribu

JAKARTA – Partai Perindo dikenal sebagai partai modern yang memperhatikan kepentingan rakyat kecil, dengan tekad kuat untuk menciptakan lapangan kerja dan mensejahterakan Indonesia.

Salah satu langkah nyata dalam upaya membantu masyarakat yang membutuhkan, Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil DKI Jakarta III, Ci Mehong Tjioe Nofia mengadakan kegiatan bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis beserta obat di Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, pada Sabtu (30/12/2023).

Dalam bazar murah kali ini, minyak goreng satu liter dapat dibeli dengan harga Rp5.000. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tanggapan terhadap kenaikan harga sembako, khususnya minyak goreng.

Sementara itu, pemeriksaan kesehatan mencakup pengukuran tekanan darah, asam urat, dan kadar gula dalam darah. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan angka di atas normal, peserta akan langsung diberikan obat secara gratis.

Ci Mehong menegaskan bahwa kegiatan sosial semacam ini akan terus diadakan oleh dirinya dan Partai Perindo sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat kecil. Meski demikian, kegiatan tersebut akan disebar di lokasi yang berbeda agar terjadi pemerataan.

"Kegiatan ini akan kita terus adakan secara merata, bukan hanya di sini. Kita akan terus adain, tiap hari itu ada, mungkin daerahnya itu berbeda-beda ya. Kalau saya sendiri meliputi Dapil Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu,” kata Ci Mehong di sela bazar murah dan cek kesehatan gratis.