3 Caleg Partai Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Tambun Bekasi

BEKASI - Tiga Caleg Partai Perindo menggelar bazar minyak goreng murah di Kampung Rukem, Desa Mangun Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (30/12/2023). Kegiatan sosial ini diinisiasi Caleg DPR Dapil Jawa Barat VII dari Partai Perindo, H Sururi Al-Faruq, bersama Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil IX Kabupaten Bekasi Ayun Sri Damayanti Wahyuni dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil III Rodiah.

"Kegiatan ini memang sengaja kami adakan bertiga, yang memang tujuannya terkait sosialisasi kepada masyarakat karena memang kami bertiga sedang ikhtiar untuk nyaleg, dan sekaligus kita meringankan beban masyarakat karena harga minyak kan lumayan mahal," ujar Caleg DPR Dapil Jawa Barat VII dari Partai Perindo, H Sururi Al-Faruq.

Sururi mengatakan, sebanyak 500 liter minyak goreng yang disediakan dari tiga caleg Partai Perindo itu langsung ludes dalam waktu beberapa jam usai ditebus Rp5.000 per liter oleh warg yang menunggu sejak pagi.

"Kalau harga perbotol nya itu sebenarnya 13 ribu. Nah di sini minyak goreng yang harganya sangat murah cuma 5 ribu jadi lebih ringan harganya. Alhamdulillah masyarakat sangat semangat saat membeli minyak goreng tersebut," ucapnya.

Sementara, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil IX Kabupaten Bekasi Ayun Sri Damayanti Wahyuni mengatakan, bazar minyak goreng murah ini merupakan program dari Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu diadakan selama dua hari, yaitu hari Sabtu dan Minggu (30-31/12/2023).

"Bazar minyak murah ini kita adakan dua hari, hari ini Sabtu sebanyak 500 liter, sama besok hari Minggu 300 liter, kemungkinan nanti kita liat lagi, seandainya nanti ada untuk menambah kegiatan di sini, kita akan mengadakan lagi disini, atau beda tempat," ungkapnya.

Politikus senior dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) dan mendukung Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD nomor urut 3 itu mengungkapkan, kegiatan sosial bazar minyak goreng murah ini akan berkelanjutan untuk di daerah provisi dapil Jabar 9. Karena, dia melihat ekonomi sekarang semakin kurang kondusif dan sulit.

"Kami tidak hanya sekedar retorika, tapi kami berbuat untuk masyarakat dgn program kerakyatan, seperti gerobak PERINDO, pelatihan UMKM, advokasi dan lain-lain. Pada kegiatan hari ini kami mekasanakan bazar bersusidi," ungkapnya.