Pedagang Nasi Rames di Depok Dapat Bantuan Gerobak dari Perindo: Nyata Peduli dengan Rakyat Kecil

DEPOK - Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat VI Depok-Bekasi, Irjen Pol (Purn) Ricky Herbert P Sitohang membagikan tiga unit gerobak usaha ke pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu (30/12/2023) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Herbert turut didampingi perwakilan pengurus DPD Partai Perindo Kota Depok dan Caleg DPRD Kota Depok diantaranya Rere Tati Sri Hardina (Dapil I Pancoran Mas), Pardamean Sitompul (Dapil VI Sawangan, Bojongsari, Cipayung), Teguh Ono (Dapil II Beji, Cinere, Limo) dan timses masing-masing. Adapun tiga penerima gerobak dari wilayah Sawangan, Pancoran Mas, dan Beji.

Agus pedagang nasi rames asal Sawangan, Depok menyebut bantuan gerobak sebagai aksi nyata Partai Perindo peduli dengan rakyat kecil.

"Secara nyata Perindo peduli dengan rakyat kecil," ucap Agus.

Agus mengucap terima kasih kepada seluruh jajaran Partai Perindo berlambang rajawali dengan nomor urut 16. Ia berharap Partai Perindo dapat maju di 2024 dan UMKM maju bersama.

"Saya menyampaikan beribu terima kasih kepada Partai Perindo dan jajaran. Semoga Partai Perindo maju dan UMKM maju dibawah naungan Perindo," ujarnya.

Sebelumnya, Herbert berharap program gerobak Partai Perindo dengan nomor urut 16 di kertas suara Pemilu 2024 sesuai ketetapan KPU lebih dilihat peduli untuk mensejahterakan masyarakat.

"Diharapkan dengan gerobak Perindo ini masyarakat semakin melihat betapa pedulinya Partai Perindo kepada masyarakat nothing to lose tidak berfikir apa-apa. Karena kita berfikir Perindo ada, rakyat sejahtera," kata Herbert.