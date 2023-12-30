Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pedagang Nasi Rames di Depok Dapat Bantuan Gerobak dari Perindo: Nyata Peduli dengan Rakyat Kecil

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |18:41 WIB
Pedagang Nasi Rames di Depok Dapat Bantuan Gerobak dari Perindo: Nyata Peduli dengan Rakyat Kecil
A
A
A

DEPOK - Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat VI Depok-Bekasi, Irjen Pol (Purn) Ricky Herbert P Sitohang membagikan tiga unit gerobak usaha ke pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu (30/12/2023) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Herbert turut didampingi perwakilan pengurus DPD Partai Perindo Kota Depok dan Caleg DPRD Kota Depok diantaranya Rere Tati Sri Hardina (Dapil I Pancoran Mas), Pardamean Sitompul (Dapil VI Sawangan, Bojongsari, Cipayung), Teguh Ono (Dapil II Beji, Cinere, Limo) dan timses masing-masing. Adapun tiga penerima gerobak dari wilayah Sawangan, Pancoran Mas, dan Beji.

Agus pedagang nasi rames asal Sawangan, Depok menyebut bantuan gerobak sebagai aksi nyata Partai Perindo peduli dengan rakyat kecil.

"Secara nyata Perindo peduli dengan rakyat kecil," ucap Agus.

Agus mengucap terima kasih kepada seluruh jajaran Partai Perindo berlambang rajawali dengan nomor urut 16. Ia berharap Partai Perindo dapat maju di 2024 dan UMKM maju bersama.

"Saya menyampaikan beribu terima kasih kepada Partai Perindo dan jajaran. Semoga Partai Perindo maju dan UMKM maju dibawah naungan Perindo," ujarnya.

Sebelumnya, Herbert berharap program gerobak Partai Perindo dengan nomor urut 16 di kertas suara Pemilu 2024 sesuai ketetapan KPU lebih dilihat peduli untuk mensejahterakan masyarakat.

"Diharapkan dengan gerobak Perindo ini masyarakat semakin melihat betapa pedulinya Partai Perindo kepada masyarakat nothing to lose tidak berfikir apa-apa. Karena kita berfikir Perindo ada, rakyat sejahtera," kata Herbert.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176105//partai_perindo-waOF_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Ternate Gelar Turnamen Domino Diikuti Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175484//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-hwxd_large.jpg
Ketum Perindo: Anak Muda Harus Terlibat Aktif Politik, Bukan Sekadar Pemilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175476//waketum_dpp_bidang_persatuan_dan_inklusif_partai_perindo_angkie_yudistia-2r5P_large.jpg
Refleksi 11 Tahun Perindo: Komitmen Perjuangkan Hak Perempuan dan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175467//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-91Lh_large.jpg
Refleksi 11 Tahun Partai Perindo: Menjadi Energi Baru Politik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174687//partai_perindo-GhUt_large.jpg
HUT Ke-80 TNI, Sekjen Perindo Dorong Penguatan Kepemimpinan TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173898//perindo-6iyo_large.jpg
Puspadaya Perindo Beri Pendampingan Hukum dan Pemulihan Psikologis ke Korban Pelecehan dan KDRT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement