Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Terima Bantuan Gerobak UMKM Perindo, Pedagang Siomay Depok: Semoga Sukses!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |18:27 WIB
Terima Bantuan Gerobak UMKM Perindo, Pedagang Siomay Depok: Semoga Sukses!
Caleg Perindo bagikan gerobak (foto: MPI)
A
A
A

DEPOK - Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat VI Depok-Bekasi, Irjen Pol (Purn) Ricky Herbert P Sitohang membagikan tiga unit gerobak usaha ke pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu (30/12/2023) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Herbert turut didampingi perwakilan pengurus DPD Partai Perindo Kota Depok dan Caleg DPRD Kota Depok diantaranya Rere Tati Sri Hardina (Dapil I Pancoran Mas), Pardamean Sitompul (Dapil VI Sawangan, Bojongsari, Cipayung), Teguh Ono (Dapil II Beji, Cinere, Limo) dan timses masing-masing. Adapun tiga penerima gerobak dari wilayah Sawangan, Pancoran Mas, dan Beji.

Rohaeti (47) pedagang siomay di Pancoran Mas, Depok berharap Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU itu sukses jelang kontestasi Pemilu 2024. Ia juga meminta supaya tidak lupa sama kalangan rakyat kecil jika menang.

"Semoga sukses dan jangan lupa sama yang kecil," kata Rohaeti.

Rohaeti juga mengucap terima kasih kepada Partai Perindo yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru pertama mendapat bantuan sebagai bentuk kepedulian partai ke masyarakat.

"Saya sangat berterima kasih sekali baru kali ini saya terima dari partai, baru kali ini saya merasa dipedulikan Partai Perindo benar benar untuk mensejahterakan rakyat. Untuk jualan Siomay-Batagor," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176105//partai_perindo-waOF_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Ternate Gelar Turnamen Domino Diikuti Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175484//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-hwxd_large.jpg
Ketum Perindo: Anak Muda Harus Terlibat Aktif Politik, Bukan Sekadar Pemilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175476//waketum_dpp_bidang_persatuan_dan_inklusif_partai_perindo_angkie_yudistia-2r5P_large.jpg
Refleksi 11 Tahun Perindo: Komitmen Perjuangkan Hak Perempuan dan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175467//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-91Lh_large.jpg
Refleksi 11 Tahun Partai Perindo: Menjadi Energi Baru Politik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174687//partai_perindo-GhUt_large.jpg
HUT Ke-80 TNI, Sekjen Perindo Dorong Penguatan Kepemimpinan TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173898//perindo-6iyo_large.jpg
Puspadaya Perindo Beri Pendampingan Hukum dan Pemulihan Psikologis ke Korban Pelecehan dan KDRT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement