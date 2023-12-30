Terima Bantuan Gerobak UMKM Perindo, Pedagang Siomay Depok: Semoga Sukses!

DEPOK - Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat VI Depok-Bekasi, Irjen Pol (Purn) Ricky Herbert P Sitohang membagikan tiga unit gerobak usaha ke pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu (30/12/2023) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Herbert turut didampingi perwakilan pengurus DPD Partai Perindo Kota Depok dan Caleg DPRD Kota Depok diantaranya Rere Tati Sri Hardina (Dapil I Pancoran Mas), Pardamean Sitompul (Dapil VI Sawangan, Bojongsari, Cipayung), Teguh Ono (Dapil II Beji, Cinere, Limo) dan timses masing-masing. Adapun tiga penerima gerobak dari wilayah Sawangan, Pancoran Mas, dan Beji.

Rohaeti (47) pedagang siomay di Pancoran Mas, Depok berharap Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU itu sukses jelang kontestasi Pemilu 2024. Ia juga meminta supaya tidak lupa sama kalangan rakyat kecil jika menang.

"Semoga sukses dan jangan lupa sama yang kecil," kata Rohaeti.

Rohaeti juga mengucap terima kasih kepada Partai Perindo yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru pertama mendapat bantuan sebagai bentuk kepedulian partai ke masyarakat.

"Saya sangat berterima kasih sekali baru kali ini saya terima dari partai, baru kali ini saya merasa dipedulikan Partai Perindo benar benar untuk mensejahterakan rakyat. Untuk jualan Siomay-Batagor," ujarnya.