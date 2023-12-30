Bagikan 3 Gerobak UMKM di Depok, Caleg DPR Herbert P Sitohang: Perindo Ada Rakyat Sejahtera!

DEPOK - Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat VI Depok-Bekasi, Irjen Pol (Purn) Ricky Herbert P Sitohang membagikan tiga unit gerobak usaha ke pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu (30/12/2023) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Herbert turut didampingi perwakilan pengurus DPD Partai Perindo Kota Depok dan Caleg DPRD Kota Depok diantaranya Rere Tati Sri Hardina (Dapil I Pancoran Mas), Pardamean Sitompul (Dapil VI Sawangan, Bojongsari, Cipayung), Teguh Ono (Dapil II Beji, Cinere, Limo) dan timses masing-masing. Adapun tiga penerima gerobak dari wilayah Sawangan, Pancoran Mas, dan Beji.

Herbert berharap program gerobak Partai Perindo dengan nomor urut 16 di kertas suara Pemilu 2024 sesuai ketetapan KPU lebih dilihat peduli untuk mensejahterakan masyarakat.

"Diharapkan dengan gerobak Perindo ini masyarakat semakin melihat betapa pedulinya Partai Perindo kepada masyarakat nothing to lose tidak berfikir apa-apa. Karena kita berfikir Perindo ada, rakyat sejahtera," kata Herbert.

Herbert yang maju dari Partai Perindo salah satu pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD nomor urut 3 di Pilpres 2024 itu menjelaskan hari ini membagikan lima unit gerobak di Depok-Bekasi.