Caleg DPR Perindo Herbert P Sitohang Bagikan 3 Gerobak ke Pelaku UMKM di Depok

DEPOK - Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat VI Depok-Bekasi, Irjen Pol (Purn) Ricky Herbert P Sitohang membagikan tiga unit gerobak usaha ke pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu (30/12/2023) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Herbert turut didampingi perwakilan pengurus DPD Partai Perindo Kota Depok dan Caleg DPRD Kota Depok diantaranya Rere Tati Sri Hardina (Dapil I Pancoran Mas), Pardamean Sitompul (Dapil VI Sawangan, Bojongsari, Cipayung), Teguh Ono (Dapil II Beji, Cinere, Limo) dan timses masing-masing. Adapun tiga penerima gerobak dari wilayah Sawangan, Pancoran Mas, dan Beji.

"Hari ini Depok mendapat bagian tiga gerobak, kemudian Bekasi dua gerobak. Nanti minggu berikutnya saya sudah minta juga bahwa Depok kebagian dua gerobak dan Bekasi tiga gerobak jadi total akan ada 10 gerobak," kata Herbert.

Herbert mengatakan bahwa gerobak gratis merupakan program Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, Ia menyebut program gerobak gratis merupakan arahan langsung dari Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

"Ini memang program unggulan dari Partai Perindo yang saya katakan tadi khususnya untuk mensejahterakan masyarakat yang mana ini program dari Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo, dari pagi tadi kita sudah bergerak dari Bekasi Kota juga melakukan penyerahan gerobak Perindo kepada rakyat atau masyarakat terkait kepedulian kita. Sekarang ini sore ada di Kota Depok melakukan hal yang sama," ujarnya.

Herbert berharap program gerobak Partai Perindo dengan nomor urut 16 di kertas suara Pemilu 2024 sesuai ketetapan KPU lebih dilihat peduli untuk mensejahterakan masyarakat.