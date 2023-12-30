Advertisement
HOME NEWS NEWS

Liliana Tanoesoedibjo : Partai Perindo Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |14:48 WIB
Liliana Tanoesoedibjo : Partai Perindo Perjuangkan Aspirasi Masyarakat
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Istri (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA – Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo, Liliana Tanoesoedibjo menegaskan, Partai Perindo hadir untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat agar naik kelas. Dia juga menilai bahwa masih banyak penduduk miskin yang perlu dibantu.

“Kesejahteraan masyarakat dimana kita melihat masih banyak penduduk miskin yang perlu kita bantu. Itulah sebabnya kita sebagai kader Partai Perindo kita memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mereka selalu naik kelas, mereka menjadi lebih mapan dan menjadi sejahtera," ujar Liliana saat bazar murah dan cek kesehatan gratis di Rawa Barat, Jakarta Selatan, pada Jumat 29 Desember 2023.

Liliana mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT). “Istri saya Ketum Kartini Perindo --yang juga Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II-- Liliana Tanoesoedibjo, dan kawan-kawan Caleg Partai Perindo akan berjuang all out. Jadikan kader-kader dari Partai Perindo sebagai Wakil Rakyat baik di DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota,” papar HT pada laman Instagram miliknya, Sabtu (30/12/2023).

Dia juga berjanji Partai Perindo akan terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang belum mapan, agar Indonesia menjadi negara yang maju.

“Saya pastikan mereka bakal memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang belum mapan. Ini harus diperjuangkan, karena tidak mungkin Indonesia bisa jadi negara maju, kalau mereka masih di bawah terus. Melalui kader kita yang duduk sebagai wakil rakyat kita bisa membuat peraturan-peraturan yang kondusif, yang dibutuhkan agar mereka cepat naik kelas, sehingga di situlah titik balik Indonesia bisa menjadi negara maju,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
