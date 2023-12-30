Hary Tanoe dan Liliana Bernyanyi Mars Perindo Bersama Warga Rawa Barat

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo disambut antusiasme masyarakat saat bazar murah dan cek kesehatan gratis di Rawa Barat, Jakarta Selatan, Jumat (29/12/2023). Bahkan, masyarakat dengan spontan melantunkan Mars Perindo dengan semangat.

“Bernyanyi Mars Perindo bersama warga di Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Pusat. Dapil istri saya Ibu Liliana Tanoesoedibjo, Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II,” ujar Hary Tanoe pada laman Instagram miliknya, Sabtu (30/12/2023).

Hary Tanoe menyebutkan kesejahteraan adalah sesuatu yang wajib diwujudkan. “Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera: Kesejahteraan itu harus diwujudkan terlebih dahulu, baru persatuan dan kesatuan bangsa itu akan kuat,” tegasnya.

Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo Liliana Tanoesoedibjo yang hadir di acara tersebut mengatakan seluruh kader Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil, memperjuangkan aspirasi masyarakat agar naik kelas. Dia juga menilai bahwa masih banyak penduduk miskin yang perlu dibantu.

“Kesejahteraan masyarakat dimana kita melihat masih banyak penduduk miskin yang perlu kita bantu. Itulah sebabnya kita sebagai kader Partai Perindo kita memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mereka selalu naik kelas, mereka menjadi lebih mapan dan menjadi sejahtera," kata Liliana.

(Erha Aprili Ramadhoni)