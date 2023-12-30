Hary Tanoe Pamer Peringkat Timnas Futsal di Hadapan Masyarakat di Blok S Jaksel

Hary Tanoe pamer peringkat futsal Indonesia di hadapan warga Blok S, Jaksel, Sabtu (30/12/2023). (MPI/Refi Sandi)

JAKARTA - Ketua Federasi Futsal Indonesia (FFI) sekaligus Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo memamerkan peringkat timnas futsal Indonesia di hadapan warga saat kegiatan bazar murah di Lapangan Futsal Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (29/12/2023). Ia berharap futsal Indonesia dapat mentas di Piala Dunia.

"Sekarang di Asia peringkat 6, dari peringkat bawah. Kalau dunia peringkat 40-an. Kita berharap futsal masuk Piala Dunia," kata Hary Tanoe.

Hary Tanoe sempat kaget saat bazar murah diadakan di lapangan Futsal Blok S. Ia menyampaikan, olahraga futsal sebelumnya kurang terkenal dan saat ini banyak kompetisi dan banyak pemain berpotensi.

"Kenapa saya kaget? karena saya Ketum Federasi Futsal Indonesia, dari futsal belum terkenal sudah masuk tahun kesepuluh sekarang futsal terkenal karena banyak kompetisi. Banyak pemain yang bagus-bagus," ujarnya.

Sebagai informasi, kegiatan bazar murah yang dibarengi pemeriksaan kesehatan gratis itu turut dihadiri Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2, Liliana T Tanoesoedibjo; Caleg DPRD DKI Dapil 7 dan 8 Devi Herlina, Santi Paramita, Alva Ruslina, dan lainnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)