Perkenalkan Sejumlah Program Perindo, Hary Tanoesoedibjo: Bentuk Kepedulian kepada Masyarakat

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) memperkenalkan sejumlah program Partai Perindo saat menghadiri acara bazar murah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Sabtu 23 Desember 2023

Selain bazar murah dan cek kesehatan gratis, kata HT, partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu memiliki beragam program lainnya guna mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Kami ada program gerobak Perindo sekarang ini ada bazar murah, kemudian ada juga cek kesehatan gratis sebagai bentuk kepedulian dari Partai Perindo kepada masyarakat," katanya.

HT pun memastikan, partai yang mendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat.

"Saya sebagai Ketua Umum Partai Perindo memastikan kalau di pilih oleh rakyat termasuk rakyat Sidoarjo, Caleg kami duduk di dewan sebagai wakil rakyat mereka akan berjuang untuk kepentingan rakyat Sidoarjo," kata HT.

Dia menyatakan bahwa Caleg dari Partai Perindo yang terpilih sebagai wakil rakyat akan berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat.