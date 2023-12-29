Hary Tanoesoedibjo: Caleg Perindo Duduk di Dewan Akan Berjuang untuk Kepentingan Rakyat

SIDOARJO - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menyatakan bahwa calon legeslatif (Caleg) dari Partai Perindo yang terpilih sebagai wakil rakyat akan berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat.

HT pun memastikan, partai yang mendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat.

"Saya sebagai Ketua Umum Partai Perindo memastikan kalau di pilih oleh rakyat termasuk rakyat Sidoarjo, Caleg kami duduk di dewan sebagai wakil rakyat mereka akan berjuang untuk kepentingan rakyat Sidoarjo," kata HT saat menghadiri acara bazar murah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Sabtu 23 Desember 2023.

HT mengatakan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil dalam berpolitik.

"Partai Perindo pada prinsipnya berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil, rakyat yang membutuhkan agar kesejahteraannya meningkat itu perjuangan kami," ungkapnya.

Saat menghadiri acara bazar murah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, HT memperkenalkan sejumlah calon legeslatif Partai Perindo yang ada di Dapil Sidoarjo, di antaranya caleg DPR RI Dapil Jatim I yang meliputi Surabaya-Siduarjo, Anang Iskandar serta Angela Tanoesoedibjo.

"Saat ini saya ada di Sidoarjo dalam rangka bakti sosial Partai Perindo ada bazar murah minyak goreng dan juga ada cek kesehatan gratis," ucap HT.

"Saya di sini bersama Pak Anang Iskandar sebagai caleg DPR RI Dapil Jatim I yang meliputi Surabaya-Siduarjo juga Dapilnya Ibu Angela Tanoesoedibjo Jatim I juga Surabaya-Siduarjo bersama tandem-tandem mereka di sini ada Pak Teguh Caleg Provinsi Jawa Timur Dapil sini juga ada kawan-kawan semua Caleg Provinsi, Caleg Kabupaten Sidoarjo," tambahnya.