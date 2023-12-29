Hary Tanoesoedibjo: Partai Perindo Prinsipnya Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat Kecil

SIDOARJO - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan bahwa pihaknya ingin berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil dalam berpolitik.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara bazar murah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Sabtu 23 Desember 2023.

"Partai Perindo pada prinsipnya berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil, rakyat yang membutuhkan agar kesejahteraannya meningkat itu perjuangan kami," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Hary Tanoe memperkenalkan sejumlah calon legeslatif Partai Perindo yang ada di Dapil Sidoarjo, di antaranya caleg DPR RI Dapil Jatim I yang meliputi Surabaya-Siduarjo, Anang Iskandar serta Angela Tanoesoedibjo.

"Saat ini saya ada di Sidoarjo dalam rangka bakti sosial Partai Perindo ada bazar murah minyak goreng dan juga ada cek kesehatan gratis," ucap HT.

"Saya di sini bersama Pak Anang Iskandar sebagai caleg DPR RI Dapil Jatim I yang meliputi Surabaya-Siduarjo juga Dapilnya Ibu Angela Tanoesoedibjo Jatim I juga Surabaya-Siduarjo bersama tandem-tandem mereka disini ada Pak Teguh Caleg Provinsi Jawa Timur Dapil sini juga ada kawan-kawan semua Caleg Provinsi, Caleg Kabupaten Sidoarjo," tambahnya.

HT mengatakan, bahwa partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil.