Bagikan 3 Gerobak UMKM, Caleg Perindo Rere Tati Sri Hardina: Bukti Menyejahterakan Masyarakat

DEPOK - Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat VI Depok-Bekasi, Irjen Pol (Purn) Ricky Herbert P Sitohang membagikan tiga unit gerobak usaha ke pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu (30/12/2023) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Herbert turut didampingi perwakilan pengurus DPD Partai Perindo Kota Depok dan Caleg DPRD Kota Depok diantaranya Rere Tati Sri Hardina (Dapil I Pancoran Mas), Pardamean Sitompul (Dapil VI Sawangan, Bojongsari, Cipayung), Teguh Ono (Dapil II Beji, Cinere, Limo) dan timses masing-masing. Adapun tiga penerima gerobak dari wilayah Sawangan, Pancoran Mas, dan Beji.

Caleg Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina mengatakan bantuan gerobak Partai Perindo sebagai bukti partai modern peduli rakyat kecil.

"Kegiatan hari ini Partai Perindo khususnya untuk Dapil I Panmas dan se-Kota Depok kita pembagian gerobak UMKM. Ada tiga gerobak dan ini terima kasih kepada Bapak Herbert P Sitohang yang dari DPR RI kita bersama menyerahkan gerobak kepada UMKM bertujuan bahwa Partai Perindo memberikan bukti bahwa memang Partai Perindo untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia," kata Rere.

Rere yang juga Ketua DPW Baja Perindo Jawa Barat mengatakan program bantuan gerobak gratis akan terus berlanjut untuk mensejahterakan rakyat. Hal itu sejalan dengan visi misi Partai Perindo yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3 itu yakni 'untuk Indonesia Sejahtera'.

"Program ini akan terus berlanjut karena program pusat Partai Perindo adalah membagikan gerobak kepada para pelaku UMKM semoga gerobaknya bisa berguna untuk mensejahterakan masyarakat dan UMKM di Depok dan kota lainnya," ucapnya.

Sebelumnya, Caleg DPR RI Dapil VI Jawa Barat Depok-Bekasi, Irjen Pol (Purn) Herbert P Sitohang berharap program gerobak Partai Perindo dengan nomor urut 16 di kertas suara Pemilu 2024 sesuai ketetapan KPU lebih dilihat peduli untuk mensejahterakan masyarakat.