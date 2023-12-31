Hary Tanoe Jamin Kader Perindo Berjuang untuk Rakyat: Kalau Tidak, Saya Ganti

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan komitmen penuh dari seluruh calon legislatif (Caleg) yang diusung partainya untuk menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Itu dilakukan dengan tujuan mempercepat kemajuan Indonesia.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingginya angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023, mencapai 25,90 juta orang, Partai Perindo menekankan pentingnya isu ini dalam program mereka untuk Pemilu 2024.

Sebagai partai modern yang dikenal dengan kepedulian terhadap rakyat kecil dan tekad untuk menciptakan lapangan kerja demi mencapai Indonesia sejahtera, Partai Perindo menjamin bahwa setiap kader yang diusung sebagai caleg akan mengutamakan kepentingan rakyat kecil.

"Teman-teman Caleg DPR RI DKI semoga bisa duduk di kursi dewan. Kalau mereka terpilih, saya bisa menjamin mereka pasti berjuang untuk kepentingan rakyat kecil,” kata Hary Tanoesoedibjo menyampaikan keyakinannya di Tegal Alur, Jakarta Barat, pada Sabtu (30/12/2023).

Hary menegaskan, visi utama Partai Perindo adalah melayani masyarakat yang belum mapan, memungkinkan mereka naik kelas, dan dengan demikian mempercepat kemajuan Indonesia.

“Itu bisa saya jamin. Kalau tidak saya ganti. Karena memang tujuan Partai Perindo adalah melayani masyarakat yang belum mapan supaya mereka bisa cepat naik kelas, sehingga di situlah Indonesia cepat maju,” ujarnya.