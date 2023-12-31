Warga Kalideres Bersyukur Ada Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis Caleg Perindo

JAKARTA – Partai Perindo gencar meringankan beban masyarakat, salah satunya dengan menggelar bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Seperti kegiatan yang diinisiasi Ci Mehong Tjioe Nofia, Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil DKI Jakarta III, di Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat.

Okcai, salah satu warga yang merasakan manfaat dari acara tersebut, menyampaikan kegembiraannya. Selain mendapatkan minyak goreng secara cuma-cuma, Okcai juga mendapatkan layanan kesehatan tanpa dipungut biaya.

"Kalau saya bersyukur sekali dengan adanya kegiatan ini, terutama di lingkungan RT di sini ya. Untuk warga dampaknya luar biasa, dan bermanfaat bagi setiap mereka,” kata Okcai usai menebus minyak goreng murah.

Okcai berharap, Partai Perindo semakin mendekat dengan rakyat kecil dan terus berjuang untuk kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Dia berharap terpilihnya kader Partai Perindo sebagai Caleg DPR RI bisa mewujudkan harapan tersebut.

"Harapannya Partai Perindo bisa sukses dan semakin maju, serta bisa memberikan apa yang terbaik bagi masyarakat. Untuk Ci Mehong, mudah-mudahan bisa terpilih dan bisa kembali untuk masyarakat yang mendukung, terutama di daerah sini (Tegal Alur),” ujar Okcai.