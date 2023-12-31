Advertisement
HOME NEWS NEWS

Datang ke Bazar Murah, Hary Tanoe Sampaikan Makna Keberadaan Perindo

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |00:27 WIB
Datang ke Bazar Murah, Hary Tanoe Sampaikan Makna Keberadaan Perindo
Ketua Umum DPP Partai Perindo datang ke bazar murah di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat (Foto: MPI)
JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo ikut serta dalam acara bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang diadakan Ci Mehong Tjioe Nofia, Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III, di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat pada Sabtu (30/12/2023).

Dalam rangkaian acara tersebut, Hary Tanoesoedibjo menyampaikan makna dari keberadaan Partai Perindo yang didirikan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan, bahwa Partai Perindo bertujuan utama untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil di Tanah Air.

"Partai Perindo itu apa? Ada tulisan di bawahnya itu apa?

“Untuk Indonesia Sejahtera”. Selalu itu gak bisa dilepas, kerena kesejahteraan itu harus diwujudkan dulu. Kita harus sejahtera dulu baru jadi Perindo. Perindo singkatannya apa? Persatuan Indonesia,” kata Hary Tanoesoedibjo.

“Baru persatuan-kesatuan bangsa ini kuat. Kalau belum sejahtera kuat gak? Belum bisa dikatakan kuat,” ujar dia lagi.

Dalam konteks meningkatkan kesejahteraan rakyat, Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan, simbol pemberian gerobak menjadi bagian dari upaya Partai Perindo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

“Kalau lihat di TV itu ada gerobak. Gerobak Perindo tahu gak? Kenapa simbolnya gerobak? Gerobak adalah simbol perjuangan rakyat kecil. Itu yang diperjuangkan, jadi itu semua sudah ada maknanya,” ucapnya.

BACA JUGA:

3 Caleg Partai Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Tambun Bekasi 

Terhadap bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis, Hary Tanoesoedibjo menyampaikan bahwa kegiatan sosial serupa telah dilakukan MNC Group. Ia menyambut positif inisiatif Partai Perindo yang melanjutkan kegiatan ini melalui para kader untuk melayani masyarakat.

"Hari ini, kita ada bazar minyak goreng, ada cek kesehatan gratis. Ini bagian dari kepedulian Partai Perindo melayani masyarakat. Saya mau kasih tahu, MNC sudah melakukan ini selama 20 tahun lebih. Saya sudah melayani lebih dari satu juta orang, cek kesehatan,” ujarnya.

