Dukungan Asosiasi Pedagang Mie Bakso pada Ganjar-Mahfud Adalah Sinyal Positif

SEMARANG – Sebagai salah satu UMKM paling besar di Indonesia, deklarasi Asosiasi Pedagang Mie Bakso Nusantara (APMISO) untuk mendukung Ganjar Pranowo–Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, merupakan sinyal positif.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibj0 (HT) pada deklarasi APMISO (Asosiasi Pedagang Mie Bakso Nusantara) mendukung Ganjar Mahfud sebagai Presiden & Wakil Presiden 2024-2029, di Semarang, Jawa Tengah, Senin 1 Januari 2024.

“Ini sangat menggembirakan, karena kita tahu UMKM yang paling besar di Indonesia itu ya pedagang mie bakso, di semua daerah pasti ada mie bakso, dan mereka menaungi semuanya,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, seperti dikutip, Rabu (3/1/2024).

Deklarasi APMISO, HT melanjutkan merupakan tanda yang sangat baik bagi Ganjar-Mahfud.

“Tentunya, nanti akan ditindaklanjuti oleh mereka para anggota /pedagang mie bakso untuk menyuarakan dukungan ini kepada tentunya para pembeli bakso yang mereka layani. Kita berharap Ganjar-Mahfud bisa berhasil di dalam kontestasi Pemilu tahun 2024. Ganjar-Mahfud menang, menang, menang!” pungkas HT.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Mie Bakso (APMISO) Nasional, Lasiman mengungkapkan Ganjar-Mahfud sudah teruji bekerja dengan cepat.