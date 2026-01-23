Selebgram Lula Lahfa Ditemukan Meninggal di Apartemen Dharmawangsa, Polisi Lakukan Olah TKP

JAKARTA - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan kabar meninggalnya selebgram Lula Lahfa. Lula ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

“Benar bahwa seorang influencer berinisial LL ditemukan meninggal dunia di Apartemen Essence Dharmawangsa,” kata Budi Hermanto kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).

Ia menjelaskan, korban pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan apartemen sekitar pukul 18.44 WIB.

“Saat ini petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), untuk mendalami peristiwa tersebut serta berkoordinasi dengan pihak keluarga,” pungkasnya.

Sebelumnya, selebgram Lula Lahfah dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Jumat (23/1/2026). Kabar itu santer beredar di media sosial.

Isu ini beredar setelah akun Instagram @lulalahfa dibanjiri komentar netizen yang penasaran dengan kondisi Lula.