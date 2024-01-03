Green Generation Kalsel Gerak Cepat Bersihkan Sampah Perayaan Tahun Baru

AMUNTAI - Puluhan relawan pemerhati lingkungan yang tergabung dalam Green Generation Kalimatan Selatan (Kalsel) bergerak cepat melakukan aksi bersih-bersih sampah perayaan malam tahun baru.

Relawan Green Generation mulai menyisir area yang menjadi pusat kumpul masyarakat saat malam pergantian tahun, seperti di Lapangan Pahlawan, Tugu Pahlawan, dan Taman Junjung Buih Amuntai, Senin (1/1/2024).

Gerakan bersih-bersih komunitas Green Generation itu sontak mendapatkan dukungan dan apresiasi dari Pj Bupati Hulu Sungai Utara Zakly Asswan dan Ketua DPRD Hulu Sungai Utara (HSU) Almien Ashar Safari.

"Terima kasih atas partisipasi dan kerja samanya kepada Green Generation beraksi di Kabupaten HSU. Ini suatu kepercayaan bagi pemerintah daerah untuk bisa membantu bagi semuanya." ucap Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Akhmad Rijani saat mewakili Pj Bupati HSU.

Terkait ini, Ketua DPRD HSU Almien Ashar Safari menyoroti masalah penumpukan sampah di akhir tahun. Dia mengatakan bahwa setiap pergantian tahun sering kali diwarnai dengan banyaknya sampah yang berserakan.