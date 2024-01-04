Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usut Pembunuhan Wanita di Aceh Besar, Polisi Periksa 6 Saksi

Syukri Syarifuddin , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |05:00 WIB
Usut Pembunuhan Wanita di Aceh Besar, Polisi Periksa 6 Saksi
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

ACEH - Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh masih menyelidiki kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, Selasa 2 Januari 2023.

Seperti diketahui, korban yakni Evy Marina Amaliawati (53), warga asal Sabang ditemukan tewas dalam kondisi bersimbah darah di dalam kamar tidurnya.

Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan diduga kuat dibunuh oleh seseorang dengan menggunakan sebuah batu yang ditemukan di kamar korban.

Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Fadillah Aditya Pratama mengatakan bahwa penyidik telah memeriksa enam orang saksi.

Saksi yang diperiksa terdiri dari kepala dusun setempat, beberapa tetangga, dua anak korban terdiri dari laki-laki dan perempuan, termasuk pacar anak korban Reza yang kemarin datang ke rumah saat kejadian.

"Ada enam saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik sejauh ini," ungkap Fadillah di ruang kerjanya, Rabu (3/1/2024) sore.

Diketahui, keluarga Evy merupakan warga asal Sabang yang selama tiga tahun terakhir ini tinggal sementara di Gampong Kajhu, karena memiliki anak yang kuliah di salah satu universitas di Banda Aceh.

"Korban dan suami tidak bekerja di sini, namun mereka bergantian ke rumah itu untuk melihat anaknya (Cut Nur Marlia), karena sejak setahun lalu kuliah," kata Kasat.



