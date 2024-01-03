Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pembunuhan Sadis 2 Perempuan di Blitar, Pelaku Gunakan Sebilah Parang

Solichan Arif , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |13:10 WIB
Pembunuhan Sadis 2 Perempuan di Blitar, Pelaku Gunakan Sebilah Parang
Pelaku pembunuhan ditangkap. (Foto: Solichan Arif)
A
A
A

BLITAR - Pembunuhan terhadap dua perempuan yang ditemukan tewas di sebuah rumah Jalan Sulawesi, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar akhirnya terungkap. Pelaku, yakni laki-laki berinisial AF (21) warga Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, menghabisi korbannya dengan sebilah parang.

Senjata tajam itu disabetkan ke rahang korban Ragil Sukarno Utomo (50) alias Sinyo Erlin hingga jatuh terkapar. "Korban yang masih bergerak kemudian dipukul bagian lehernya hingga meninggal dunia," ujar Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setiyo kepada wartawan Rabu (3/1/2024).

Korban Ragil alias Sinyo Erlin merupakan pemilik rumah. Di dalam rumah itu diketahui tersedia shelter untuk penitipan anjing dan kucing. Pada saat korban Ragil dieksekusi pelaku, posisi korban Luciani Santoso (53) sedang mandi. Begitu korban Luciani Santoso keluar dari kamar mandi, oleh pelaku diikuti dari belakang.

 BACA JUGA:

Pelaku langsung menyerang dengan memukul bagian belakang kepala korban hingga terjatuh. Dengan sadis korban dipukuli berulangkali hingga dipastikan tewas. Saat dievakuasi, bagian belakang kepala jasad korban Luciani Santoso diketahui dalam keadaan remuk. Sedangkan bagian muka korban Ragil dalam didapati luka serius sehingga sulit untuk dikenali.

Usai menumpahkan kemarahannya, pelaku AF memutuskan meninggalkan lokasi kejadian. Namun sebelum pergi, kata Danang yang bersangkutan sempat mengambil sejumlah barang milik korban.

 BACA JUGA:

"Tujuannya untuk menghilangkan barang bukti," ungkap Danang.

Penemuan dua jenazah korban pada Senin petang (1/1/2024) sontak membuat heboh warga. Tidak berlangsung lama polisi meringkus pelaku AF di wilayah Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

AF yang bekerja di rumah korban sebagai penjaga shelter anjing dan kucing mengaku sakit hati. Ia marah karena tidak diupah sesuai perjanjian kerja seperti yang disampaikan korban Ragil saat membuka lowongan kerja di media sosial.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745/pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173291/viral-m0OD_large.jpg
Heboh! Pelajar SMP Tewas Dianiaya Teman di Dalam Kelas dengan Gunting Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172260/mayat-UFL6_large.jpg
Tali Tas yang Digunakan Suami Bunuh Istri di Jakbar Disita Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement